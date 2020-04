Giornata del libro, maratona streaming con attori e scrittori. Augias: “Chiusi in casa si legge di più? No, italiani lettori deboli. Si vede dai politici” (Di giovedì 23 aprile 2020) Le lettrici e i lettori di tutto il mondo oggi festeggiano la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, un evento patrocinato dall’Unesco per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Anche in Italia, nonostante l’emergenza coronavirus, si terranno diverse iniziative tra cui una maratona letteraria promossa dalla Fondazione De Sanctis dalle 11 alle 18 in diretta streaming sul sito del ministero dell’Istruzione a cui parteciperanno decine di autori, scrittori, attori di teatro e cinema, conduttori radio e tv: da Marino Sinibaldi a Fabrizio Gifuni, da Claudio Bisio ad Alberto Melloni, da Valeria Parrella a Matilda De Angelis, da Anna Bonaiuto a Michela Marzano (qui tutto il programma) . Tra questi Corrado Augias: “Leggerò alcuni versi della Ginestra di ... Leggi su ilfattoquotidiano Giornata mondiale del libro : oggi - 23 aprile - la festa della lettura

Giornata Mondiale del Libro 2020 : perché col Coronavirus dobbiamo riscoprire la cultura

Giornata mondiale della terra 2020/ Simona Roveda : "Il futuro dipende dal presente" (Di giovedì 23 aprile 2020) Le lettrici e i lettori di tutto il mondo oggi festeggiano lamondiale dele del diritto d’autore, un evento patrocinato dall’Unesco per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Anche in Italia, nonostante l’emergenza coronavirus, si terranno diverse iniziative tra cui unaletteraria promossa dalla Fondazione De Sanctis dalle 11 alle 18 in direttasul sito del ministero dell’Istruzione a cui parteciperanno decine di autori,di teatro e cinema, conduttori radio e tv: da Marino Sinibaldi a Fabrizio Gifuni, da Claudio Bisio ad Alberto Melloni, da Valeria Parrella a Matilda De Angelis, da Anna Bonaiuto a Michela Marzano (qui tutto il programma) . Tra questi Corrado: “Leggerò alcuni versi della Ginestra di ...

borghi_claudio : 'Vogliamo il MES per gli altri'. In mezzo a commenti indecenti sulla seduta di ieri, letti su una stampa pietosa… - matteorenzi : Stamattina Luigi Marattin ci illumina di primo mattino su quanto siano incredibili i NoMes. Oltre il ridicolo. Amic… - Radio1Rai : ?? “Lasciare in pace la Natura sarà il nostro più efficace antivirus” ?? ??Oggi è la 50ª Giornata Mondiale della Terra… - Dinovicino : RT @GassmanGassmann: #giorno46 - Pillole di poesia . Cesare Pavese ,sulla Terra. Poche parole per definire la bellezza e l’unicità del nost… - Astrea0375 : RT @GassmanGassmann: #giorno46 - Pillole di poesia . Cesare Pavese ,sulla Terra. Poche parole per definire la bellezza e l’unicità del nost… -