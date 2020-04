Giorgio Gori | “Mezzo milione di contagi nella provincia di Bergamo” VIDEO (Di giovedì 23 aprile 2020) A Bergamo e dintorni l’epidemia ha disseminato tanto dolore. Il sindaco Giorgio Gori fornisce una stima spaventosa di quelli che sono i contagi nell’area. Sono numeri enormi quelli dei quali parla Giorgio Gori e le cui parole vengono riprese dal quotidiano ‘Il Giorno’. Il sindaco di Bergamo riferisce di avere notizia “di almeno 400-500mila contagi … L'articolo Giorgio Gori “Mezzo milione di contagi nella provincia di Bergamo” VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Benedetta Parodi è in pena per Cristina Parodi e Giorgio Gori (Foto)

Giorgio Gori vs Regione Lombardia/ "Tamponi e case di riposo - troppi errori finora!"

Giorgio Gori : il sindaco di Bergamo e la Regione Lombardia che non fa i tamponi per il Coronavirus (Di giovedì 23 aprile 2020) A Bergamo e dintorni l’epidemia ha disseminato tanto dolore. Il sindacofornisce una stima spaventosa di quelli che sono inell’area. Sono numeri enormi quelli dei quali parlae le cui parole vengono riprese dal quotidiano ‘Il Giorno’. Il sindaco di Bergamo riferisce di avere notizia “di almeno 400-500mila… L'articolo“Mezzodidi Bergamo”è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

giorgio_gori : I sindaci di tante città del mondo, insieme, per combattere e vincere la battaglia contro il #Coronavirus. Oggi all… - giorgio_gori : La chiesa del cimitero di #Bergamo vuota. Finalmente. - giorgio_gori : Posto che l’occupazione del suolo pubblico è una competenza dei COMUNI, mi auguro il presidente Toti intenda qui di… - Quinta00876879 : RT @gbarbacetto: Non ditelo a @FontanaPres e @GiulioGallera sennò mandano i superstiti del #Trivulzio su un barcone sui Navigli (e poi arri… - GreatPanza : Sarebbe bello poter sfruttare in questo modo la situazione attuale anche a Bergamo, @giorgio_gori -