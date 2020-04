Gianni Sperti provocato da Tina Cipollari | “Vengo a massacrarti”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 23 aprile 2020): “Farò l’autocertificazione per massacrarti” Il popolare opinionista, in queste ultime ore, ha voluto fare il gioco della domanda e risposta su instagram con i suoi tantissimi fan, chiedendo loro la prima cosa che faranno una volta finita questa quarantena per il coronavirus. Molti hanno voluto far sapere all’opinionista di Uomini e Donne che festeggeranno con gli amici, oppure c’è chi gli ha detto che vorrà fare un viaggio lontano. Ma tra i tanti fan che hanno partecipato a questo gioco conce ne è stata anche una molto particolare. Chi?, la quale ha colto la palla al balzo per provocarlo: “La prima cosa che farò è un’autocertificazione per venire a massacrarti…” E ovviamente questa è stata l’occasione ...