Gianni Morandi sbuccia i piselli nella foto i fan notano un dettaglio (Di giovedì 23 aprile 2020) Gianni Morandi, la foto mentre sbuccia i pisellini: «Questo è il lavoro che mi riesce meglio». I fan notano un dettaglio: «Non è possibile…». Il cantante torna su “Instagram” con un nuovo scatto che in pochi minuti fa il giro del web. Nell’immagine, Gianni Morandi si trova seduto all’aperto intento a sbucciare pisellini. Ironico, l’artista commenta: «Questo è il lavoro che mi riesce meglio #sbucciarepiselli #iorestoacasa». Immediati i commenti divertiti dei fan: «Buonissimi i pisellini freschi dell’orto, bravo». E ancora: «È fortunata Anna, sai fare tutto. Ma quello che ti riesce meglio è cantare».Un dettaglio però attrae l’attenzione di alcuni utenti. «Ma la foto è recente o dello scorso anno? Com’è possibile ... Leggi su people24.myblog Gianni Morandi rivela i retroscena dell’esibizione con Witney Houston

Gianni Morandi confessa : “Abbiamo litigato - poi mi ha dato un bacio e…”

Gianni Morandi cambia lavoro?/ Diventa sbucciapiselli "è quello che mi riesce meglio" (Di giovedì 23 aprile 2020), lamentreni: «Questo è il lavoro che mi riesce meglio». I fanun: «Non è possibile…». Il cantante torna su “Instagram” con un nuovo scatto che in pochi minuti fa il giro del web. Nell’immagine,si trova seduto all’aperto intento areni. Ironico, l’artista commenta: «Questo è il lavoro che mi riesce meglio #re#iorestoacasa». Immediati i commenti divertiti dei fan: «Buonissimi ini freschi dell’orto, bravo». E ancora: «È fortunata Anna, sai fare tutto. Ma quello che ti riesce meglio è cantare».Unperò attrae l’attenzione di alcuni utenti. «Ma laè recente o dello scorso anno? Com’è possibile ...

radiocalabriafm : Claudio Baglioni & Gianni Morandi - Se perdo anche te - BlacksMP8 : Taehyung ha le mani grandi tanto quanto quelle di Gianni Morandi - VenezianoMario : Il mondo cambierà Gianni Morandi - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - C'ERA UN RAGAZZO CHE COME ME AMAVA I BEATLES E I R - simonegraziosi2 : @Casellabooksweb Ultimo in basso a destra, Gianni Morandi. -