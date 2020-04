‘Gf Vip 4’ | Patrick Pugliese risponde alle critiche dei fan di Paolo Ciavarro e Clizia

Leggi su isaechia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Grande protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip,Ray, non ha mai smesso di sorridere. È così che il gieffino da record, colui che ha varcato la soglia della Casa di Cinecittà per ben tre volte, arrivando sempre in finale, anche questa volta non si è portato a casa il montepremi finale. Tuttavia, l’affetto del pubblico lo ha travolto come la prima volta. Poche ore fa,tramite una diretta Instagram sul profilo ufficiale di Chi ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, gli è stato chiesto se fosse pentito di alcuni suoi comportamenti: No, onestamente non voglio rimproverarmi nulla. È difficile essere lì dentro per tre mesi e avere sempre il controllo di se stessi. Sono timido, anche se non sembrerebbe, per cui ho cercato di non farmi trasportare da alcune emozioni, ma talvolta ...