Germania, le infezioni da Coronavirus stanno accelerando di nuovo (Di giovedì 23 aprile 2020) Quasi 150mila persone sono state contagiate dal Covid-19 in Germania, secondo il Robert Koch Institute. In aumento per il quarto giorno consecutivo anche il numero dei morti, nonostante le rassicurazioni di qualche giorno fa del Ministro della Salute. "Viviamo tempi straordinari" ha detto oggi la Merkel.

