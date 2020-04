Germania, i Contagi di Coronavirus Stanno Aumentando di Nuovo (Di giovedì 23 aprile 2020) La Germania va controcorrente per quanto riguarda il Covid-19. Se infatti in quasi tutta Europa ci sono sempre meno Contagi, non si può dire lo stesso per quanto riguarda i tedeschi. Solo ieri il numero dei casi positivi è stato 2.352, per un totale di 148.046. Studi in corso dichiarano inoltre che in realtà le persone Contagiate sarebbero ben 150.648. E anche i morti sono in crescita: 215 ieri, in totale 5.094. Jens Spahn, ministro della salute, solo pochi giorni fa si era detto ottimista sulla situazione poiché le misure restrittive avevano funzionato bene. “I numeri delle infezioni sono notevolmente diminuiti, in particolare il relativo numero giornaliero. L’epidemia è di Nuovo sotto controllo”, aveva dichiarato. Ma la cancelliera Angela Merkel ha dichiarato oggi: “Viviamo tempi straordinari, siamo di fronte ... Leggi su youreduaction Coronavirus - in Germania boom dei cinema drive-in. Russia - aumentano i contagi. In Norvegia riaprono gli asili - in Danimarca i parrucchieri

Coronavirus - la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 36mila vittime. Aumentano i contagi in Germania. In Iran finisce il lockdown

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Salgono i contagi in Germania - novità per la Maturità (Di giovedì 23 aprile 2020) Lava controcorrente per quanto riguarda il Covid-19. Se infatti in quasi tutta Europa ci sono sempre meno, non si può dire lo stesso per quanto riguarda i tedeschi. Solo ieri il numero dei casi positivi è stato 2.352, per un totale di 148.046. Studi in corso dichiarano inoltre che in realtà le personeate sarebbero ben 150.648. E anche i morti sono in crescita: 215 ieri, in totale 5.094. Jens Spahn, ministro della salute, solo pochi giorni fa si era detto ottimista sulla situazione poiché le misure restrittive avevano funzionato bene. “I numeri delle infezioni sono notevolmente diminuiti, in particolare il relativo numero giornaliero. L’epidemia è disotto controllo”, aveva dichiarato. Ma la cancelliera Angela Merkel ha dichiarato oggi: “Viviamo tempi straordinari, siamo di fronte ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Germania contagi salgono per terzo giorno consecutivo #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, Germania: oltre 140mila contagi. Cancellato l’Oktoberfest - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania contagi salgono per terzo giorno consecutivo #coronavirus - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania contagi salgono per terzo giorno consecutivo #coronavirus - TerryEmpyre : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania contagi salgono per terzo giorno consecutivo #coronavirus -