Germania | choc da coronavirus | fiducia consumatori raggiunge i minimi storici

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 e le misure introdotte per contenere il virus hanno colpito duramente il sentiment deiin, nel mese di aprile. Le aspettative di reddito e la propensione all’acquisto sono in caduta libera, mentre le aspettative economiche hanno subito perdite moderate. Di conseguenza, l’indice GFK, in base al sondaggio condotto nel mese di aprile, evidenzia per maggio un valore negativo di -23,4 punti dai +2,7 punti precedenti. Il dato è peggiore anche delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -1,8 punti. Il peggioramento delle aspettative sulla situazione economica (indicatore crolla di 2,2 punti a quota -21,4) si è unito al deterioramento di quelle su redditi e consumi (indicatore cala di 47,1 punti a -19,3).