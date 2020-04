Gallignano | il parroco multato dai carabinieri per aver celebrato messa con i fedeli

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020). “Non pagherò”. Don Lino Viola,di, nel Cremonese,perdavanti a una quindicina di, ha annunciato di non voler pagare la sanzione ricevuta dopo che ihanno fatto irruzione e interrotto la funzione. La discussione tra il sacerdote e i militari era stata ripresa in diretta su Facebook. “Se avessero proprio voluto multarmi per la presenza deiavrebbero dovuto farlo all’uscita della chiesa. Allora avrei pagato, ma non adesso, non quando mi si dice che non posso celebrare, e con questi modi”, si difende il religioso. “Non pagherò, perché quello che mi hanno contestato non è il fatto che ci fossero i. ma che stessi officiando la. C’è scritto nel verbale e impugnerò questo comportamento”. Don Lino ...