Gaia presenta la Nuova Genesi | “Spero sia una colonna sonora per momenti felici”

Leggi su fanpage

(Di giovedì 23 aprile 2020)Gozzi, vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha annunciato il repack di "". Si chiamerà "" laversione dell'album della cantante di "Chega" che presenterà anche nuove canzoni e spera che possa essere per i suoi fan lache per lei è stata Innervisions di Steve Wonder.