Gabriele Bonci irriconoscibile: la trasformazione fisica dello chef (Di giovedì 23 aprile 2020) Noto pizzaiolo e chef romano, Gabriele Bonci è diventato nel corso degli anni un noto personaggio televisivo grazie al suo talento per la cucina e in particolare per la pizza. Conduttore del programma Pizza Hero – La sfida dei forni su Nove, è di recente apparso sul piccolo schermo notevolmente dimagrito. Grabriele Bonci: l’incredibile trasformazione Tra i pizzaioli italiani più conosciuti, grazie anche alla partecipazione a La Prova del Cuoco prima e alla conduzione di Pizza Hero – La sfida dei forni poi, Gabriele Bonci è riuscito a perdere ben 40 chili. Dopo essersi sottoposto ad una dieta, infatti, è riapparso alla conduzione della seconda stagione di Pizza Hero – La sfida dei forni, decisamente molto dimagrito. Un aspetto che i fan non hanno potuto fare a meno di notare, con molti che hanno iniziato a ... Leggi su thesocialpost Gabriele Bonci sembra un altro : dimagrito 40 kg è pazzesco [FOTO]

