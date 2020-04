Franceschini agli artisti senza lavoro per il virus | “Venti milioni entro il 30 giugno”

(Di giovedì 23 aprile 2020) Darioha annunciato lo stanziamento di ventidi euro extra per il sostegno ad attori e musicisti, in generale delle arti performative, che non rientravano nella graduatoria del Fondo Unico dello Spettacolo del 2019. Tra qualche giorno sarà possibile inoltrare la domanda al MiBact.

Il ministro Dario Franceschini annuncia venti milioni "extra" per gli artisti delle realtà performative. È accaduto ieri, nel Question time alla Camera dei Deputati, quando il Ministro per i beni e le ...Una nuova prospettiva per la promozione della cultura nel momento di emergenza attuale, che tutti speriamo sia temporanea, è stata salutata dal ministro per i Beni e per le Attività culturali e per il ...