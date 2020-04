FOTO Yasmin Volpato, chi è la moglie di Lyanco: una vera Venere bionda per il difensore del Torino (Di giovedì 23 aprile 2020) Senza e senza il difensore brasiliano Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović, meglio noto come Lyanco o Lyanco Vojnović, è uno punti di forza del Torino, anche se qualche infortunio di troppo ne ha un po’ minato l’ascesa. Il calciatore brasiliano è comunque fortunato avendo al suo fianco una bellissima compagna, ovvero Yasmin Volpato, modella e blogger di professione che, con i suoi scatti, lascia a bocca aperta. Di seguito alcune FOTO da Instagram: FOTO Yasmin Volpato View this post on Instagram Deus, cultiva a minha alma sem rancor e desabrocha em mim o amor que só Tu podes conceder. A post shared by @ YasminVolpato on Apr 1, 2020 at 11:11am PDT View this post on Instagram Maria Flor, Antes de você nascer, eu já fazia uma oração ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 aprile 2020) Senza e senza ilbrasilianoEvangelista Silveira Neves Vojnović, meglio noto comeVojnović, è uno punti di forza del Torino, anche se qualche infortunio di troppo ne ha un po’ minato l’ascesa. Il calciatore brasiliano è comunque fortunato avendo al suo fianco una bellissima compagna, ovvero, modella e blogger di professione che, con i suoi scatti, lascia a bocca aperta. Di seguito alcuneda Instagram:View this post on Instagram Deus, cultiva a minha alma sem rancor e desabrocha em mim o amor que só Tu podes conceder. A post shared by @on Apr 1, 2020 at 11:11am PDT View this post on Instagram Maria Flor, Antes de você nascer, eu já fazia uma oração ...

bootfireBFR : @bfr_yasmin abre a foto minzoca - Claudicans : @perplimimi Scusami Yasmin davvero, ma ho riso davvero tanto: non per la foto in sé, ma per la situazione ?? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Yasmin Baywatch, Caroline (Yasmine Bleeth) irriconoscibile: è diventata così Caffeina Magazine Albano e Loredana Lecciso nuovo arrivo in famiglia, la foto emoziona il web

Albano Carrisi nel corso della sua vita ha avuto ben sei figli: Ylenia(1970-1993), Yari (1973), Cristel (1985), Romina Jr (1987) nati dal matrimonio con Romina Power; Yasmine (2001 ... Numerosi i ...

Amici, Francesca Tocca pubblica per sbaglio una foto con Valentin su Instagram

Francesca Tocca pubblica per sbaglio una foto con Valentin su Instagram ... da cui ha avuto una bambina, la piccola Jasmine. La coppia però avrebbe attraversato un periodo di crisi, aggravato ...

Albano Carrisi nel corso della sua vita ha avuto ben sei figli: Ylenia(1970-1993), Yari (1973), Cristel (1985), Romina Jr (1987) nati dal matrimonio con Romina Power; Yasmine (2001 ... Numerosi i ...Francesca Tocca pubblica per sbaglio una foto con Valentin su Instagram ... da cui ha avuto una bambina, la piccola Jasmine. La coppia però avrebbe attraversato un periodo di crisi, aggravato ...