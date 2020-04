FOTO Federica Pellegrini va a fare la spesa | mascherina rosa e look casual | “Così rendo

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020)è pronta per andare ala. La nuotatrice, Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero, è in quarantena come la maggior parte degli italiani e ieri è uscita perrifornimento, ma prima di varcare la porta di casa ha postato unasu Instagram per immortalare il momento:in tinta con la camicia, guanti in mano, borsetta bon-ton e pantaloni esilaranti accompagnati da calze e scarpe da tennis. Di seguito ladiche va ala: “Cosìorgogliosa la mamma”.VA ALA: View this post on Instagram MAKE MAMA PROUD A post shared by(@kikkafede88) on Apr 20, 2020 at 6:30am PDT CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI NUOTO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per ...