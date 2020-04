Ford - Svelata la Electric Mustang Cobra Jet 1400

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 23 aprile 2020) LeggendoJet gli appassionati penseranno sicuramente ad unapronta a bruciare le gomme posteriori in una pista di drag racing con il suono lacerante di un V8. Laha voluto però ripensare uno dei suoi classici creando laJet, ovvero una versione totalmente elettrica della sua auto da competizione.1.400 CV per bruciare i 400 metri in 8 secondi. Si tratta per ora di un esemplare unico, è bene sottolinearlo, ma è comunque il segnale che la Casa americana sta lavorando in questa direzione, come già svelato al SEMA 2019 con laLithium. La siglanon è casuale, fa rifermento ai 1.400 CV erogati dalla vettura: sfruttando il grip delle gomme e dell'assetto da drag race, la vettura può percorrere i 400 metri da fermo in circa 8 secondi con una velocità d'uscita di oltre 270 km/h. ...