Fondi, braccianti italiani stranieri ridotti quasi in schiavitù in due aziende agricole e florovivaistiche: arrestati marito e moglie (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa mattina, Agenti della Questura di Latina e del Commissariato di P.S. Fondi (LT) hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal GIP di Latina su richiesta della locale Procura nei confronti di D. P. L. classe ’70 e della moglie A. R. classe ’71, alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Latina nei confronti di D. P. N. classe 63, D. P. L. classe 1972 e D. P. M. classe 1996, a vario titolo indagati degli artt. 110 e 603/bis comma 1 nr.1 e comma 2 e 4 nr. 1 C.P (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) ed Art. 110 e 22 commi 12 e 12/bis lettera C D.L. 286/98. (Violazioni al testo unico sugli stranieri in materia di Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato); contestualmente è stato eseguito il decreto di sequestro di due società agricole, di proprietà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa mattina, Agenti della Questura di Latina e del Commissariato di P.S.(LT) hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal GIP di Latina su richiesta della locale Procura nei confronti di D. P. L. classe ’70 e della moglie A. R. classe ’71, alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Latina nei confronti di D. P. N. classe 63, D. P. L. classe 1972 e D. P. M. classe 1996, a vario titolo indagati degli artt. 110 e 603/bis comma 1 nr.1 e comma 2 e 4 nr. 1 C.P (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) ed Art. 110 e 22 commi 12 e 12/bis lettera C D.L. 286/98. (Violazioni al testo unico sugliin materia di Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato); contestualmente è stato eseguito il decreto di sequestro di due società, di proprietà ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondi braccianti Fondi, braccianti italiani stranieri ridotti quasi in schiavitù in due aziende agricole e florovivaistiche: arrestati marito e moglie Il Corriere della Città Sfruttavano braccianti nei campi per meno di 4 euro l'ora: moglie e marito arrestati per caporalato

Agenti della questura di Latina e del commissariato di Fondi hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei ... L'indagine ricostruisce un collaudato sistema di reclutamento e ...

Roma- Il Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo ... tra le categorie piu' vulnerabili ci sono i braccianti e quanti lavorano in piccole aziende o imprese informali, e molto spesso si ...

