Fisco, sono davvero in arrivo 8,5 milioni di cartelle per i contribuenti italiani? (Di giovedì 23 aprile 2020) Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fa sapere che a giugno riprenderà la normale attività di riscossione, dopo la sospensione dovuta all'emergenza Coronavirus. Da allora al 31 dicembre le cartelle da inviare ai contribuenti italiani dovrebbero essere 8,5 milioni. Vediamo di quali atti si tratta e se c'è possibilità di un'ulteriore proroga che rinvii tutto. Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fa sapere che a giugno riprenderà la normale attività di riscossione, dopo la sospensione dovuta all'emergenza Coronavirus. Da allora al 31 dicembre leda inviare aidovrebbero essere 8,5. Vediamo di quali atti si tratta e se c'è possibilità di un'ulteriore proroga che rinvii tutto.

RitaCrocifoglio : RT @Gianfra79238417: Li mortacci loro questo era importante secondo loro oltre 2 mesi di fermo perché non ha lavorato non significa nulla!… - anto_galli4 : RT @Gianfra79238417: Li mortacci loro questo era importante secondo loro oltre 2 mesi di fermo perché non ha lavorato non significa nulla!… - Ginka20051964 : RT @Gianfra79238417: Li mortacci loro questo era importante secondo loro oltre 2 mesi di fermo perché non ha lavorato non significa nulla!… - Gianfra79238417 : Li mortacci loro questo era importante secondo loro oltre 2 mesi di fermo perché non ha lavorato non significa null… - Investireoggi : Multe in strada e controllo autocertificazioni sono i 'nuovi autovelox'? -