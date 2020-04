Fiorentina, Duncan su Ribery: «Perché siamo nello stesso spogliatoio?» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il centrocampista della Fiorentina Duncan ha parlato del compagno di squadra Ribery: «È un campione» Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha speso parole al miele per il compagno di squadra Franck Ribery, nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale viola. «È un campione. Ancora non so come faccio ad essere nel suo stesso spogliatoio. Il suo rientro sarà molto importante per la squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 PAGELLE Udinese Fiorentina : Nuytinck un muro - Duncan delude

Fiorentina Milan : Duncan per dare imprevedibilità ai viola

Fiorentina Milan - Duncan e Pulgar a supporto di Castrovilli (Di giovedì 23 aprile 2020) Il centrocampista dellaha parlato del compagno di squadra: «È un campione» Il centrocampista dellaAlfredha speso parole al miele per il compagno di squadra Franck, nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale viola. «È un campione. Ancora non so come faccio ad essere nel suo. Il suo rientro sarà molto importante per la squadra». Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Fiorentina, Duncan: 'Ribery? Non so ancora che ci faccio nel suo stesso spogliatoio...' - FansCalcio : Duncan: “Sogno l’Europa con la maglia della Fiorentina” - sportli26181512 : Duncan: 'Sogno l'Europa con la maglia della #Fiorentina': Il centrocampista: 'Ribery? Un campione. Quasi non ci cre… - dimitri_conti : Le grandi trattative della #Fiorentina - 2019, un mese per convincerlo ma #Duncan è viola - giul91 : Duncan nella diretta della fiorentina con Sottil ?? -