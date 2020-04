Fiorello | video inedito Coronavirus | messaggio a Baglioni | Venditti | Ligabue

(Di giovedì 23 aprile 2020), ildiai sessantenni dopo le ultime (presunte) misure sulAnche con un semplicesu Instagramè in grado di strappare un sorriso. E questa volta lo ha fatto nonostante il contenuto del post, pubblicato da pochissime ore sul suo profilo, riguarda il. Come forse avrete letto … L'articoloproviene da Gossip e Tv.

Fiorello : I sessantenni a casa... #quarantena #sessanta nni #restiamoacasa Proteggiamoci...W i 60enni del nuovo millennio! - Fiorello : E stasera su @RaiUno #vivielasciavivere alle21:25 Non mancate! Regia dell'amico @pappicorsicato ! @massimoGhini… - Fiorello : Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionis…

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello video

Ma stavolta forse meno. Perché il 16 maggio compirà 60 anni. Per questo, assicura Fiorello, «dal 4 maggio fino al 15 un'uscitina me la farò… con la mascherina, con lo scafandro». A modo suo, lo ...Il messaggio su Twitter dello showman che il 16 maggio compirà 60 anni: «Avrò una settimana per fare un’uscitina» | CorriereTv Rosario Fiorello scherza sulle nuove misure per la cosiddetta fase 2 allo ...