Filippo Magnini vuota il sacco La verità su Federica Pellegrini | “Perché è finita la

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020)è pronto a sposare Giorgia Palmas. I due convoleranno a nozze appena l’emergenza sanitaria sarà passata, mentre la sua ex fidanzatapensa all’amore ma non in modo serio al momento. La carriera continua ad essere la sua priorità e in una recente intervista la campionessa di nuoto ha ammesso di essere single e di attendere ancora l’uomo della sua vita. “Sono precisina, ma non sono impossibile. – aveva detto la nuotatrice – Dal punto di vista fisico, non mi piacciono i biondi. Per il resto, amo chi sa riflettere e si mette in discussione. Ma non è facile che gli uomini si facciano domande e questo limita molto la scelta. Le foto insieme a Matteo Giunta a Livigno? Sarebbero state uguali due anni fa”.è passata alla storia per la sua relazione durata 6 anni con ...