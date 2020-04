Figliomeni | a rischio turismo e cultura

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “Stiamo raccogliendo le richieste di aiuto di diversi settori produttivi dal mondo del commercio a quello dello sport, da quello della ristorazione quello degli artigiani e le richieste sono sempre le stesse, poter riprendere a lavorare, ovviamente nella massima sicurezza, e poter avere dagli aiuti economici per poter ripartire. Ma indubbiamente il piu’ ‘grande capitale’ e’ rappresentato dallae dalche rappresentano il punto focale della nostra Nazione. Due settori fondamentali a cui e’ collegato un indotto di lavoratori molto importante per numeri tra operatori turistici, guide specializzate, personale dei luoghi d’arte, cinema e teatri, penalizzati nella loro professione da questa chiusura prolungata.” “A questo riguardo abbiamo predisposto una mozione incentrata su una riapertura di tutti questi ...

