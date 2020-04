claudioruss : RT @AntoVitiello: Il presidente Figc Gravina - apprende l'ANSA - adotterà a breve una delibera che estenda al 2 agosto i termini per la con… - MattiaGallo17 : RT @AntoVitiello: Il presidente Figc Gravina - apprende l'ANSA - adotterà a breve una delibera che estenda al 2 agosto i termini per la con… - antuan_rinaldi : RT @contrasti_sport: ?? Le dichiarazioni di #Ceferin e della sua #UEFA, quelle di #Gravina, presidente della #FIGC: metadone di un sistema d… - sscalcionapoli1 : FIGC, il vice presidente Sibilia: “La Serie A vuole tornare in campo, il campionato potrebbe ripartire ad inizio gi… - sportli26181512 : FIGC, il presidente Gravina delibera l'estensione della stagione fino al 2 agosto: ANSA) - ROMA, 23 APR - Si è appe… -

Il Presidente Gabriele Gravina, riporta l'agenzia ANSA, adotterà a breve una delibera che estenda al 2/8 i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019-2020, fino ad ora previsti per il 30 ...

le ultime sulla Serie A Si è conclusa la riunione tra le componenti della FIGC in merito all’emergenza Coronavirus. Il presidente federale Gabriele Gravina, come riportato dall’Ansa, adotterà nelle ...

