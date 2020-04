Festa della mamma 2020 | data | giorno e cosa regalare Le idee

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 23 aprile 2020). LeSarà unamolto particolare, vista la crisi epidemiologica in atto nel Paese, ma non per questo meno importante. Anzi, forse proprio per questo ancora più importante. Ma quando cade quest’anno la, in che, e soprattuttoregalarle? Ecco alcuni consigli esufare per rendere felici le nostre mamme, anche lontane., ecco in checade A differenzadel Papà, che in Italia e altri Paesi (ma non in tutti) cade sempre lo stesso, ovvero il 19 marzo,di San Giuseppe, laè unamobile, nel senso che non cade sempre nella stessa, sebbene il(la domenica) sia lo stesso. Generalmente la ricorrenza si celebra nella seconda domenica di maggio nel ...