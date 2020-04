Feltri straparla sul Sud ma lo sa che in 17 anni il Mezzogiorno ha regalato al Nord 840 miliardi? (Di giovedì 23 aprile 2020) 840 miliardi di euro in 17 anni, questa la somma che è stata sottratta al Sud per essere destinata alle altre aree d’Italia, lo hanno denunciato lo Svimez e Eurispes nelle loro ultime relazioni. 46,7 miliardi di euro ogni anno che si sarebbero dovuti usare per realizzare opere pubbliche, università, strade, ferrovie nel Mezzogiorno e che avrebbero costituito uno strumento moltiplicatore per l’occupazione di cui avrebbe beneficiato l’intera nazione. A queste somme vanno aggiunte le quote dei fondi FAS utilizzate fuori dal Mezzogiorno, con i soldi per il Sud è stato ripianato il disavanzo delle Ferrovie dello Stato, sono state realizzati i trasporti sul lago di Garda e di Como, è stato realizzato l’aereoporto di Vicenza, sono stati coperti gli sconti della benzina per le regioni vicino alla frontiera settentrionale, i contratti di ... Leggi su secoloditalia "Allora lo avete fatto col cu***". Di Maio straparla - Feltri lo umilia : "Con l'intelligenza non c'entri niente"

Oggi, mentre tutti i meridionali sono distratti dalle sciocche quanto vacue parole di Vittorio Feltri, il governo si accinge, secondo le parole del ministro Provenzano, non solo a ridurre ...

