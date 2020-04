Fassone | «Meglio interrompere il campionato e pensare alla prossima stagione»

(Di giovedì 23 aprile 2020) Marcoha parlato a TMW Radio della possibile ripresa del: queste le parole dell’ex ad dell’Inter Marcoè intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando della possibile ripresa del. Queste le sue parole. RIPARTENZA – «La pura e semplice valutazione economica non credo neanche sia così favorevole sul fatto che ilsi debba completare. Si dovrebbero pagare il 100% dei costi ma non si avrebbe il 100% dei ricavi. Le trattative con sponsor e televisioni porterebbero a dei cali, perché il prodotto offerto sarebbe diverso. Anche l’aspetto puramente economico sarebbe da metterlo sulla bilancia. Inoltre c’è il piano della sicurezza e della salute. Non credo inoltre che l’Aic sia contenta di sottoporre ad isolamento duro i calciatori. E questi controlli così serrati e ...

Ai microfoni di Tuttosport Marco Fassone ha parlato della ripartenza dei campionati ... del Milan – e ci siano nuove regole per iscriversi ai campionati. La serie A? Meglio con 18 squadre e maggior ...