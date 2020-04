Fase due, il piano Colao per ripartire: over 65 a lavoro da casa, negozi aperti dall’11 maggio (Di giovedì 23 aprile 2020) La task force guidata da Vittorio Colao ha presentato il suo piano per la Fase due: il progetto prevede che siano 2,8 milioni i lavoratori italiani che riprenderanno le loro attività a partire dal 4 maggio, con l'eccezione degli over 65 che dovrebbero lavorare da casa. Novità anche per le date di riapertura di negozi, bar e ristoranti. Leggi su fanpage Coronavirus e fase due : turni in ufficio e presenze ridotte - più distanza in bus e locali

Come cambieranno gli uffici nella fase due (e forse per sempre)

