Fase 2 Coronavirus, quando riaprono negozi, ristoranti, parrucchieri ed estetisti: tutte le date (Di giovedì 23 aprile 2020) Ci stiamo avvicinando sempre più alla “Fase 2”. Entro la fine di questa settimana il Premier Giuseppe Conte parlerà nuovamente alla nazione e, nel suo discorso, dovrebbe fornire il calendario delle riaperture per le varie attività. Già, perché non saranno di certo tutte, quelle che potranno riaprire i battenti a partire dal 4 maggio. Il 27 aprile verranno sbloccati altri codici Ateco e altri settori produttivi potranno ricominciare a lavorare, ma per quanto riguarda attività come bar e ristoranti si dovrà ancora attendere. quando riaprono negozi, bar, parrucchieri ed estetisti Al momento le ipotesi più plausibili sono queste: 4 maggio parrucchieri ed estetisti, 11 maggio negozi non alimentari, 18 maggio bar e ristoranti, ma prima di quel giorno potrebbe essere possibile l’apertura per soli prodotti da ... Leggi su ilcorrieredellacitta I guariti superano i contagiati - ma si continua a morire. In fase avanzata - 5 vaccini contro coronavirus

