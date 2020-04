Farmaci anti-Covid, a Pisa una delle tre sperimentazioni autorizzate da Aifa (Di giovedì 23 aprile 2020) L'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha autorizzato tre nuovi studi clinici per il trattamento del Covid-19. Uno dei tre studi è coordinato dall'Azienda ospedaliero universitaria Pisana, gli altri due dall'Università di Bologna e dall'Università di Parma. Lo studio multicentrico di cui è capofila l'Aou Pisana è uno studio randomizzato per valutare efficacia, sicurezza e tollerabilità del Baricitinib in aggiunta al trattamento usuale nei pazienti con polmonite in Covid-19. Il farmaco è autorizzato in Italia per la cura dell'artrite reumatoide. "E' molto importante che assistenza, conoscenza e ricerca procedano di pari passo - commenta il presidente Enrico Rossi - E in Toscana questo sta avvenendo, anche in occasione del Covid-19. Mentre il sistema sanitario toscano sta facendo del suo meglio per curare e far guarire tutti i ... Leggi su iltirreno.gelocal Farmaci anti-Covid - a Pisa una delle tre sperimentazioni autorizzate da Aifa

Coronavirus - AIFA : al via tre nuovi studi su farmaci anti Covid-19

