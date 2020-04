Falegname in crisi per il Coronavirus: il “colpo di fortuna” gli cambia la vita (Di giovedì 23 aprile 2020) “Penso di aver vinto il montepremi”. Quando Ryan Hoyle, Falegname 38enne inglese, pronuncia incredulo questa frase al telefono non si riferisce a pochi spiccioli. Il fortunato giocatore ha appena sbancato la National Lottery della Gran Bretagna, e ora ha in tasca – metaforicamente – 58 milioni di sterline in più. Una vera manna dal cielo in un periodo di incertezza economica originata da lockdown e restrizioni imposti dal Coronavirus. Altro che bonus di 600 euro alla maniera italiana: Hoyle è oggi la 20esima persona più ricca nella storia della lotteria britannica con una vincita pari a 67 milioni di euro. La vincita online alla lotteria nazionale Galeotto fu EuroMillions. Ryan Hoyle è sempre stato un fedele giocatore, e prima dell’emergenza sanitaria era solito recarsi nei negozi a comprare i biglietti cartacei della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 aprile 2020) “Penso di aver vinto il montepremi”. Quando Ryan Hoyle,38enne inglese, pronuncia incredulo questa frase al telefono non si riferisce a pochi spiccioli. Il fortunato giocatore ha appena sbancato la National Lottery della Gran Bretagna, e ora ha in tasca – metaforicamente – 58 milioni di sterline in più. Una vera manna dal cielo in un periodo di incertezza economica originata da lockdown e restrizioni imposti dal. Altro che bonus di 600 euro alla maniera italiana: Hoyle è oggi la 20esima persona più ricca nella storia della lotteria britannica con una vincita pari a 67 milioni di euro. La vincita online alla lotteria nazionale Galeotto fu EuroMillions. Ryan Hoyle è sempre stato un fedele giocatore, e prima dell’emergenza sanitaria era solito recarsi nei negozi a comprare i biglietti cartacei della ...

TutankhatonEdit : RT @pestapere: La crisi che investe il lavoro è fotografata bene dalla circostanza che, ormai, non si cerca più per mansione (meccanico, fa… - pestapere : La crisi che investe il lavoro è fotografata bene dalla circostanza che, ormai, non si cerca più per mansione (mecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Falegname crisi Falegname in crisi per il coronavirus sbanca alla lotteria e vince 67 milioni di euro Leggo.it La richiesta di restauro più bizzarra (e macabra) che mi è capitata

Era diventato un mostro di bravura, ma con la crisi dell’85 – complice la sua smodata passione per il cabernet – il suo laboratorio era fallito. Silvano l’aveva preso a bordo come valore aggiunto ...

Coronavirus, lavoratori con partite Iva in piazza a Roma per chiedere al Governo soluzioni concrete

I lavoratori con Partita Iva sono i più a rischio per l'emergenza economica scaturita dal coronavirus. Ed è per questo che stanno oranizzando una manifestazione in piazza a Roma per il 4 maggio col fi ...

Era diventato un mostro di bravura, ma con la crisi dell’85 – complice la sua smodata passione per il cabernet – il suo laboratorio era fallito. Silvano l’aveva preso a bordo come valore aggiunto ...I lavoratori con Partita Iva sono i più a rischio per l'emergenza economica scaturita dal coronavirus. Ed è per questo che stanno oranizzando una manifestazione in piazza a Roma per il 4 maggio col fi ...