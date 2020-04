Facebook ha rilevato il 10 per cento della società indiana Jio Platforms per 5,7 miliardi di dollari (Di giovedì 23 aprile 2020) Facebook ha rilevato il 10 per cento della società indiana di telecomunicazioni Jio Platforms per 5,7 miliardi di dollari (5,2 miliardi di euro). Jio Platforms fa parte del gruppo di Reliance Industries, la più grande compagnia privata indiana, di proprietà Leggi su ilpost (Di giovedì 23 aprile 2020)hail 10 persocietàdi telecomunicazioni Jioper 5,7di dollari (5,2di euro). Jiofa parte del gruppo di Reliance Industries, la più grande compagnia privata, di proprietà

Facebook investe 5,7 miliardi nel big delle tlc indiano

