Europa, pacchetto Bei-Mes-Sure dal 1 giugno. Covid-19, Conte a Ue: «No differenze Nord-Sud» (Di giovedì 23 aprile 2020) Via libera al pacchetto Bei-Mes-Sure. La videoconferenza dei leader Ue sulla risposta economica alla crisi del coronavirus è terminata. Secondo quanto riferiscono fonti Ue, i capi di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 aprile 2020) Via libera alBei-Mes-. La videoconferenza dei leader Ue sulla risposta economica alla crisi del coronavirus è terminata. Secondo quanto riferiscono fonti Ue, i capi di...

Europarl_IT : La settimana scorsa il Parlamento europeo ha chiesto un massiccio piano di rilancio per sostenere l’economia europe… - Europarl_IT : Il Parlamento europeo chiede che venga istituito un Fondo di solidarietà UE di almeno €50 miliardi per i sistemi sa… - PE_Italia : La scorsa settimana il Parlamento europeo ha chiesto un imponente piano di rilancio per sostenere l’economia europe… - andrelettrico : Europa, pacchetto Bei-Mes-Sure dal 1 giugno. Covid-19, Conte a Ue: «No differenze Nord-Sud» - michemar48 : Credo sia una buona notizia e un buon segnale. Forza #Europa, FORZA!!!!!!!!!!!!!!!! la gente non può aspettare, dia… -