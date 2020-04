ENAC pianifica ripartenza settore aereo

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Nicola Zaccheo, ha tenuto oggi una videoconferenza con le associazioni delper l’apertura di un tavolo operativo sulladel comparto e sull’avvio della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19. All’incontro, finalizzato a condividere le prospettive per lain modo coordinato, hanno partecipato tutte le associazioni di categoria operative nel trasporto– AEI, Ass, Assoaeroporti, Assoclearance, Assohandlers, Confetra, ENAV, Federcatering, IATA, IBAA, IBAR, Centro studi Demetra. Il Presidente Zaccheo e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno riepilogato le varie misure sinora adottate dall’Ente per supportare l’economia del, tra cui la sospensione dei canoni relativi ...

