Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di giovedì 23 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 23 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 23 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.848, con un decremento di 851 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 464 e portano il totale a 25.549. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 57.576, con un incremento di 3.033 persone rispetto a ieri.

Pomezia. Emergenza Coronavirus - attivato il servizio di teleassistenza per persone anziani o fragili

Emergenza coronavirus, quando ricomincerà davvero la scuola?
Covid-19, l'ONU chiede la tutela della comunità LGBT di fronte alle discriminazioni

E non solo, poiché additandoli come la causa del Covid 19, alcune persone vengono perseguitate ... Infine, si pensa anche a quando tutto questo sarà finito. Conclusa l’emergenza sanitaria, si dovrà ...

Coronavirus: diminuiscono ancora i ricoveri e aumentano i guariti

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 23 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana ...

