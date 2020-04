Ekdal | «Difficile pensare al pallone Ranieri? Lo stesso che ho trovato alla Juve»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Albinha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di come sta passando la quarantena e del rapporto conAlbinha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di come sta passando la quarantena e del rapporto che ha con. Queste le parole del centrocampista della Sampdoria. COMPAGNI DI SQUADRA – «Ci siamo scritti tanto sulla chat, lo facciamo ancora, ma è normale che la frequenza sia diminuita. Anche con i miei genitori, in quarantena in Svezia, i contatti sono calati». SAMPDORIA – «Fermati quando viaggiavamo forte? Sì, ma voglio e devo essere sincero: non sono deluso per il calcio che si è fermato, bensì per questo virus che ha portato via tante vite ed avrà pesanti conseguenze economiche per le famiglie. Da sei settimane mi èal». RIPARTENZA – ...