Edilizia, per l’Inail il contagio è infortunio sul lavoro: le aziende si mobilitano (Di giovedì 23 aprile 2020) Unaco, la neonata Unione Nazionale dei Costruttori presieduta dall’imprenditore salernitano Angelo Grimaldi, è la prima a muoversi. Seguiranno gli altri. Dopo l’arrivo della circolare Inail che classifica il contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro l’associazione si è subito messa in moto per chiedere al Governo la modifica di questa interpretazione, che nasce peraltro da una norma del decreto Cura Italia. “La nostra etica e il rispetto per la persona umana e la salute dei nostri collaboratori, va al di sopra e viene prima di ogni dinamica aziendale – spiega Grimaldi – proprio in virtù di questo principio Unaco sente il dovere di inviare una proposta di modifica al Governo, per l’articolo del Cura Italia che classifica come infortunio sul lavoro, l’infezione da Covid-19”. Il presidente va poi oltre. ... Leggi su ildenaro EdiliziAcrobatica assume 23 persone : ecco in quali città

Fase 2 - il costruttore Tuccillo : "L'edilizia cambierà : più spazi in casa e terrazzi per i bimbi"

