Ecco chi sono i boss della mafia che tornano a casa per decreto (Di giovedì 23 aprile 2020) Roberto Chifari Il caso della scarcerazione dei boss Bonura e Sansone per motivi di salute ha aperto il fronte delle polemiche ma nelle motivazioni del tribunale di Sorveglianza di Milano si parla di "tutela dei diritti costituzionali alla salute e all'umanità della pena" In piena emergenza sanitaria arriva una notizia che sconquassa la routine fatta di bollettini e curva dei contagi da coronavirus. Un articolo pubblicato dall'Espresso rivela che i boss mafiosi detenuti al 41 bis, se anziani e affetti da patologie, possono tornare in libertà. Pronta anche una lunga lista di altri eccellenti boss di Cosa nostra, della Camorra e della n'drangheta pronti a lasciare le carceri italiane. I boss È successo al capomafia palermitano Francesco Bonura, tra i padrini più influenti di Cosa nostra, a cui il giudice di sorveglianza del tribunale di Milano ha ... Leggi su ilgiornale Avete finito il fondotinta o il rossetto? Ecco come farli in casa in pochi step!

NOIPA, STIPENDI APRILE 2020/ Pagamento oggi: bonus 100 euro in cedolino, ecco per chi

Sono cominciati i pagamenti garantiti e gestiti dal portale NoiPa per tutti i dipendenti pubblici che ricevono lo stipendio nella consueta rata ordinaria di ogni 23 del mese: in attesa delle prossime ...

Raccolti marciscono nei campi: perché non vanno quelli col reddito di cittadinanza?

ROMA – Mentre i raccolti marciscono perché gli agricoltori non trovano lavoratori stagionali nei campi, una domanda (diventata poi una proposta quasi ufficiale) si fa spazio quasi spontanea: perché ...

