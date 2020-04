E se la pandemia ci avesse alzato il “QI”? Lo sapremo dai libri che verranno (Di giovedì 23 aprile 2020) E se la pandemia ci avesse alzato il “QI”? Lo sapremo dai libri che verranno L’umanità ha compiuto un’esperienza spirituale di enorme portata attraverso la silenziosa stasi del grande letargo planetario. Per qualche settimana ci siamo trasformati in meditabondi anacoreti. Ma forse, al risveglio, saremo più vogliosi di sostanza e contenuti, più attenti nei ragionamenti e sensibili nell’analisi delle emozioni: in pratica, più esigenti nei gusti letterari. Negli ultimi decenni il popolo dei lettori si è spaccato. Da un lato la minoranza di coloro che si tramandano per “consuetudine familiare”, direbbe il grande Manara Valgimigli, la logica poetica; dall’altro le mandrie di quelli che un eufemismo appella lettori occasionali (definizione strana, un po’ come dire onesti occasionali o vergini ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 aprile 2020) E se laciil “QI”? LodaicheL’umanità ha compiuto un’esperienza spirituale di enorme portata attraverso la silenziosa stasi del grande letargo planetario. Per qualche settimana ci siamo trasformati in meditabondi anacoreti. Ma forse, al risveglio, saremo più vogliosi di sostanza e contenuti, più attenti nei ragionamenti e sensibili nell’analisi delle emozioni: in pratica, più esigenti nei gusti letterari. Negli ultimi decenni il popolo dei lettori si è spaccato. Da un lato la minoranza di coloro che si tramandano per “consuetudine familiare”, direbbe il grande Manara Valgimigli, la logica poetica; dall’altro le mandrie di quelli che un eufemismo appella lettori occasionali (definizione strana, un po’ come dire onesti occasionali o vergini ...

Clio Make-Up mamma bis, abbraccia Joy con la mascherina: quanto è dura avere un figlio in pandemia Clio Make-Up è diventata mamma per la seconda volta, in piena emergenza Covid-19 ha messo al mondo la ...

Lo stato in chiesa

Scene analoghe a Maser, in provincia di Treviso, con una messa feriale delle 8 del mattino stoppata dalle forze dell’ordine, e a Sant’Arpino, in Campania, con una decina di fedeli denunciati per avere ...

