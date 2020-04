Due top club europei pronti a fare follie per Koulibaly | la richiesta del Napoli

Leggi su 90min

(Di giovedì 23 aprile 2020) Quale sarà il futuro di Kalidou K​oulibaly? È questo uno dei grossi dubbi di mercato che riempie la testa dei tifosi del, con il difensore senegalese in bilico tra una cessione che porterebbe ossigeno alle casse deldi Aurelio De Laurentiis e una permanenza all'ombra del Vesuvio. Diverse big europee lo corteggiano sperando di conquistarlo. In particolare, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Psg, così come il Manchester United, sarebbero disposti a...