Due pinguini si abbracciano mentre guardano le luci della città: lo scatto emozionante che sembra uscito da un film (Di giovedì 23 aprile 2020) Due pinguini che si abbracciano, di spalle, nella notte, mentre contemplano lo skyline con le mille luci della città australiana di Melbourne. Una scena che sembra uscita direttamente da un film della Disney ma che invece è assolutamente reale. È accaduta nel 2019 ed è stata immortalata dal fotografo naturalista Tobias Baumgaertner che l'ha resa virale in questi giorni dopo averla pubblicata sul suo profilo Instagram, raccontando la commovente storia che c'è dietro questo scatto straordinario. I due pinguini erano davvero abbracciati e si stavano confortando a vicenda per la perdita dei loro partner. L'articolo Due pinguini si abbracciano mentre guardano le luci della città: lo scatto emozionante che sembra uscito da un film proviene da Il Fatto Quotidiano.

