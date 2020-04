Due parole a chi si indigna per la scarcerazione dei boss mafiosi contro l’epidemia (Di giovedì 23 aprile 2020) C’è grande sdegno bipartisan, in queste ore, per quanto sta succedendo in alcuni istituti penitenziari italiani. Due detenuti condannati per reati di mafia sono stati scarcerati in risposta all’emergenza Covid-19, e la stessa sorte potrebbe toccare ad altri nei prossimi giorni. Il pensiero – invero poco originale – condiviso dall’intellighenzia dei social è che alla pandemia sanitaria rischi di accompagnarsi una pandemia mafiosa, e che i provvedimenti adottati fossero l’ultima cosa di cui avevamo bisogno in un momento già critico per il paese. A salire sulle barricate, tra gli altri, è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che da qualche giorno posta a raffica contenuti sull’argomento, puntando il dito contro il governo. Fin dall’inizio della circolazione del Sars-Cov-2 è stato evidente come gli ... Leggi su wired Totti e Del Piero a Casa Sky Sport LIVE : le parole dei due protagonisti

Diretta Instagram Lukaku Adriano LIVE : le parole dei due protagonisti

GF Vip - Paolo Ciavarro rivede Clizia Incorvaia : le prime parole tra i due (Di giovedì 23 aprile 2020) C’è grande sdegno bipartisan, in queste ore, per quanto sta succedendo in alcuni istituti penitenziari italiani. Due detenuti condannati per reati di mafia sono stati scarcerati in risposta all’emergenza Covid-19, e la stessa sorte potrebbe toccare ad altri nei prossimi giorni. Il pensiero – invero poco originale – condiviso dall’intellighenzia dei social è che alla pandemia sanitaria rischi di accompagnarsi una pandemia mafiosa, e che i provvedimenti adottati fossero l’ultima cosa di cui avevamo bisogno in un momento già critico per il paese. A salire sulle barricate, tra gli altri, è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che da qualche giorno posta a raffica contenuti sull’argomento, puntando il ditoil governo. Fin dall’inizio della circolazione del Sars-Cov-2 è stato evidente come gli ...

borghi_claudio : @FMCastaldo Ma riesci a dire due parole in fila senza dire tre lievi imprecisioni? ?? Quella di Garavaglia era chiar… - BarillariM5S : Da questa terribile emergenza dovremmo tutti IMPARARE a non ripetere gli stessi sbagli del passato. Significa valut… - AndreaMarcolong : Mai vista una comunicazione politica così - in pratica da quasi due ore in tv è una maratona di dati (quasi nessuno… - meryanne61 : RT @mauriziocresce6: Le due parole più brevi e più antiche, si e no, sono quelle che richiedono maggior riflessione. Pitagora #vuolDire #u… - robyeyli : RT @mauriziocresce6: Le due parole più brevi e più antiche, si e no, sono quelle che richiedono maggior riflessione. Pitagora #vuolDire #u… -

Ultime Notizie dalla rete : Due parole Il Covid come ci ha cambiati? Due parole con il sociologo Migliorati Pantheon Verona Network Lukaku, nuovo sviluppo dopo le parole di 2 giorni fa: la posizione del club

Due giorni fa Romelu Lukaku si è espresso in un video su Instagram con parole che hanno suscitato parecchio clamore nell'ambiente nerazzurro Due giorni fa Romelu Lukaku si è espresso in un video su ...

Locauto Due Peugeot Top Dealers Italia per servizi e visione

Oggi Locauto Due rappresenta sul territorio nazionale uno dei più grandi e importanti riferimenti Peugeot. La rappresentanza e la collaborazione con la Casa del Leone è solida e duratura”. I numeri ...

Due giorni fa Romelu Lukaku si è espresso in un video su Instagram con parole che hanno suscitato parecchio clamore nell'ambiente nerazzurro Due giorni fa Romelu Lukaku si è espresso in un video su ...Oggi Locauto Due rappresenta sul territorio nazionale uno dei più grandi e importanti riferimenti Peugeot. La rappresentanza e la collaborazione con la Casa del Leone è solida e duratura”. I numeri ...