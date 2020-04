“Dopo le quattro operazioni ho pensato al ritiro ma ho ancora il fuoco dentro”: la confessione di Perin (Di giovedì 23 aprile 2020) Il portiere del Genoa Mattia Perin ha rivelato di aver passato momenti difficili per via dei tanti infortuni e delle quattro operazioni subìte. Il numero uno del Grifone si è confessato in una diretta Facebook con Luca Toni: “Dopo aver subito quattro operazioni ho pensato al ritiro ma ho ancora il fuoco dentro. Il mio obiettivo è l’Europeo del 2021. Credo sempre all’Azzurro altrimenti smetterei di giocare. L’Italia dei portieri sta rinascendo: oltre a Donnarumma e Sirigu ci sono tanti giovani bravi come Meret e Cragno”. Il portiere in prestito dalla Juventus ha parlato poi della stagione del Genoa: “Nonostante fossi fermo da nove mesi mi hanno chiesto di venire a dare una mano. Ho accettato perché penso di essere apprezzato. Se siamo lì a lottare al quartultimo posto è perché lo spogliatoio ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 aprile 2020) Il portiere del Genoa Mattia Perin ha rivelato di aver passato momenti difficili per via dei tanti infortuni e dellesubìte. Il numero uno del Grifone si è confessato in una diretta Facebook con Luca Toni: “Dopo aver subitohoalma hoildentro. Il mio obiettivo è l’Europeo del 2021. Credo sempre all’Azzurro altrimenti smetterei di giocare. L’Italia dei portieri sta rinascendo: oltre a Donnarumma e Sirigu ci sono tanti giovani bravi come Meret e Cragno”. Il portiere in prestito dalla Juventus ha parlato poi della stagione del Genoa: “Nonostante fossi fermo da nove mesi mi hanno chiesto di venire a dare una mano. Ho accettato perché penso di essere apprezzato. Se siamo lì a lottare al quartultimo posto è perché lo spogliatoio ha ...

OfficialASRoma : I calciatori dell'#ASRoma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi… - OfficialASRoma : 'Parliamo sempre di unità di intenti all’#ASRoma e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il… - Mariaflower16 : CHISSÀ SE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA, DOPO IL QUATTRO MAGGIO, DECIDERÀ DI CHIUDERE I CONFINI ALLE A… - xho : @MondocalcioMag @dan_maze c'erano almeno quattro numeri 10, una cosa che si è rivista solo con il guardiolismo decenni dopo. - andreafabris96 : ??? #Lazio, Silvio #Proto ????: 'Potrei ritirarmi. Alla mia età non sarei in grado di tornare in forma dopo 4 mesi' ???… -