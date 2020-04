Dopo 57 giorni Coronavirus | la storia di Bianca | la modella che spaventa l' Italia e

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020)Dobroiu,di 23 anni di origine rumena vive a Bologna, è all'ennesima positività del test aldescrive così, su Facebook, il suo stato d'animo: "57, ecco il nuovo risultato. Beh, nuovo non è perché non è mai cambiato: e questo ormai da quasi due mesi. Ma ci ho sempre dato poco peso aspettando che cambiasse qualcosa. Non sta cambiando proprio nulla e la cosa a oggi miun pochetto. Non è normale tutto questo, e ancor di più se io dal 10 di marzo non ho più alcun sintomo". Lo scrive il Corriere della sera. Larumena era la prima ricoverata nella città delle Due Torri. Ed era venerdì 28 febbraio. Le cure al Sant'Orsola, struttura d'eccellenza bolognese. "Due visite al giorno, tachipirina al bisogno e antibiotico. Questo per i primi due. Poi ...