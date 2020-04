Dopo 55 giorni ancora positiva al Covid-19: il caso senza precedenti in Italia (Di giovedì 23 aprile 2020) Ricoverata al Policlinico Sant’Orsoladi Bologna, una 23enne risulta essere positiva al Coivd-19 ormai da 55 giorni. Una situazione anomala, addirittura unica in Italia, che ha posto medici di fronte a nuovi quesiti. In attesa di esami approfonditi, la stessa paziente si rende conto di essere un potenziale caso studio. “Ormai ci rido su” ha dichiarato intervistata dal Resto del Carlino. ancora positiva al Covid-19 La 23enne in questione è stata ricoverata nel reparto malattie infettive del Sant’Orsola di Bologna, lo scorso 28 febbraio. Dopo 4 giorni la paziente stava meglio e i sintomi erano ormai lievi, ma Dopo diversi tamponi si è riscontrata ancora positività al Coronavirus. L’ultimo tampone è stato effettuato lo scorso 16 aprile e ancora una volta ha dato esito positivo. Solitamente la positività non ... Leggi su thesocialpost Dopo 55 giorni ancora positiva al Covid-19 : il caso senza precedenti in Italia

