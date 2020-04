Don Gnocchi | il direttore generale Troisi positivo al Coronavirus

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Don, ilalIldella Fondazione Don, Antonio Dennis, èal. Indagato dalla Procura di Milano per epidemia e omicidio colposo nell’inchiesta sulla gestione delle Rsa per le morti di centinaia di anziani,si trova in isolamento nell’Istituto Palazzolo di Milano, una delle strutture gestite dalla Fondazione Doncoinvolte nel dossier dei magistrati lombardi. Leggi anche: 1. Il portavoce delle vittime del Trivulzio a TPI: “Aiutateci, vogliamo la verità sui contagi e i morti nella RSA” / 2. “Sua madre è peggiorata, anzi è stabile, anzi è morta”: un’assurda storia nell’Rsa Palazzolo di Milano / 3.a Monza, al Don54 contagi e un morto: il caso finisce in Procura / 4. ...