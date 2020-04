Disney Gallery: The Mandalorian, il trailer italiano della docuserie Disney+ (Di giovedì 23 aprile 2020) Disney+ ha diffuso il trailer italiano di Disney Gallery: The Mandalorian, la docuserie originale che porta gli spettatori sul set della serie tv ambientata nell'universo di Star Wars. Il primo trailer italiano di Disney Gallery: The Mandalorian porta tutti i fan della serie originale Disney+ creata da Jon Favreau finalmente dietro le quinte dello show. La nuova produzione originale Disney Gallery: The Mandalorian è infatti la docuserie che promette di svelare agli spettatori tutti o quasi i segreti di lavorazione della prima serie tv ambientata nell'universo di Star Wars. Il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che è diventata in breve tempo un fenomeno della cultura pop, dopo la sua uscita a novembre negli Stati ... Leggi su movieplayer Disney+ catalogo Serie Tv – L’elenco : Disney Gallery : Star Wars The Mandalorian il 4 maggio

Disney in chiave horror | Non perdete la ricca e gustosa gallery di cover! (Di giovedì 23 aprile 2020)+ ha diffuso ildi: The, laoriginale che porta gli spettatori sul setserie tv ambientata nell'universo di Star Wars. Il primodi: Theporta tutti i fanserie originale+ creata da Jon Favreau finalmente dietro le quinte dello show. La nuova produzione originale: Theè infatti lache promette di svelare agli spettatori tutti o quasi i segreti di lavorazioneprima serie tv ambientata nell'universo di Star Wars. Il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazioneserie che è diventata in breve tempo un fenomenocultura pop, dopo la sua uscita a novembre negli Stati ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Disney Gallery: The Mandalorian, il trailer italiano della docuserie Disney+ - Gingy7891 : RT @DisneyPlusIT: Scoprite il dietro le quinte di #TheMandalorian. Disney Gallery: The Mandalorian, una serie originale, vi aspetta dal 4 M… - Disney_IT : Scoprite il dietro le quinte di #TheMandalorian. Disney Gallery: The Mandalorian, una serie originale, vi aspetta d… - NerdPool_IT : Disney Gallery: The Mandalorian, ecco il trailer e il poster della nuova docuserie - Andre_C_Bruno : RT @DisneyPlusIT: Disney Gallery: #TheMandalorian, una serie originale, dal 4 Maggio in streaming, solo su #DisneyPlus. -