Diavoli | anticipazioni terza e quarta puntata | il confronto tra Massimo e Dominic è

Leggi su blogo

(Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo il successo delle prime due puntate,torna su Sky Atlantic e Now TV venerdì 24 aprile con un altro doppio appuntamento. Due nuove puntate per la serie Sky Original prodotta con Lux Vide che vede protagonisti Alessandro Borghi nel ruolo diRuggero e Patrick Dempsey in quello diMorgan. Con loro Kasia Smutniak nelle vesti di Nina, la moglie di, e Laia Costa in quelli di Sofia Flores.24 aprile 2020 ...