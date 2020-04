Dentro al Wet Market di Wuhan | le origini del coronavirus | Le Iene | immagini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020)forti, impressionanti. Un pugno nello stomaco che arriva dritto dritto da Le, nella puntata trasmessa su Italia 1 il 23 aprile. Un lungo servizio, di 25 minuti, sulledel. Un servizio che si concentra sue sui wet, ossia i mercati dove si vendono animali selvatici, illegali, spesso vivi, macellati al momento. Nel servizio, anche grazie alle testimonianze di esperti, vspiegato perché il Covid-19 potrebbe davvero essere nato in quel mercato, proprio come la Sars si manifestò in un altro wet. Gli animali infatti vengono tenuti a strettissimo contatto, vivi o semi-morti l'uno sull'altro, specie differenti ammassate senza alcun tipo di rispetto né senso logico. In questo contesto, insomma, si possono generare nuovi e potentissimi virus che poi possono aggredire anche l'essere umano. Un servizio sconvolgente, con ...