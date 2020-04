De Roon: “Se l’Atalanta vince la Champions offro pizza per tutti, festa a Bergamo” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon, rispondendo alla domanda di un utente su Instagram, ha detto che se la società nerazzurra riuscirà a vincere la Champions League lui farà la pizza per tutti e organizzerà una grande festa: "Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me, e poi invito tutti a una festa". Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) Il centrocampista dell'Atalanta Marten De, rispondendo alla domanda di un utente su Instagram, ha detto che se la società nerazzurra riuscirà are laLeague lui farà lapere organizzerà una grande: "Se vinciamo laLeague,per 1000 persone fatta da me, e poi invitoa una".

salvione : Atalanta, De Roon: 'Pizza per 1000 persone se vinciamo la Champions' - ansacalciosport : Calcio: Atalanta;De Roon,se vinco Champions pizza per 1000. 'Una tavolata in centro a Bergamo e poi un party' |… - ItaSportPress : Atalanta, la promessa di De Roon: 'Se vinciamo la Champions faccio la pizza e la offro a 1000 persone' -… - venti4ore : Calcio: Atalanta;De Roon,se vinco Champions pizza per 1000 - Dalla_SerieA : Atalanta, De Roon: 'Pizza per 1000 persone se vinciamo la Champions' - -