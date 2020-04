De Luca ordina la riapertura in Campania. Ma l’ordinanza fa discutere (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 5 minutiDopo le numerose arringhe sui social e su tutti i canali di comunicazione ufficiale, nessuno si aspettava che la Campania sarebbe stata una delle prime regioni d’Italia ad attivare la cosiddetta Fase 2 del processo di gestione dell’emergenza Covid-19. Eppure, a sorpresa, nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, firma un’ordinanza con cui dispone la riapertura degli esercizi di ristorazione, cartolerie e librerie, addirittura con una settimana di anticipo rispetto alla data nazionale del 4 maggio fissata dal governo centrale. La decisione è stata assunta, come si legge nell’ordinanza n. 37 del 22/04/2020, a seguito di un confronto con l’Unità di Crisi Regionale che si è occupata del monitoraggio della diffusione del virus e che, dopo avere rilevato una ... Leggi su anteprima24 UFFICIALE – Coronavirus-Campania - Ordinanza De Luca : i dettagli

Consegna di cibo a domicilio e apertura librerie - De Luca firma l’ordinanza : i dettagli su modalità e orari

De Luca - in serata nuova ordinanza. Via libera al delivery (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 5 minutiDopo le numerose arringhe sui social e su tutti i canali di comunicazione ufficiale, nessuno si aspettava che lasarebbe stata una delle prime regioni d’Italia ad attivare la cosiddetta Fase 2 del processo di gestione dell’emergenza Covid-19. Eppure, a sorpresa, nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, il governatore della, Vincenzo De, firma un’nza con cui dispone ladegli esercizi di ristorazione, cartolerie e librerie, addirittura con una settimana di anticipo rispetto alla data nazionale del 4 maggio fissata dal governo centrale. La decisione è stata assunta, come si legge nell’nza n. 37 del 22/04/2020, a seguito di un confronto con l’Unità di Crisi Regionale che si è occupata del monitoraggio della diffusione del virus e che, dopo avere rilevato una ...

luca_dream : RT @borghi_claudio: Tranquilli... pensiamoci bene... non c'è nessuna urgenza. Aspettiamo cosa ci ordina di scrivere la padrona https://t.c… - ViViCentro : Campania, De Luca ordina la riapertura (condizionata) di attività che si occupano di cibo d’asporto “Un primo seg… - CinqueRighe : ENTI - Regione, COVID De Luca ordina la quarantena per il comune di Saviano - - gazzettanapoli : Folla a Saviano per il funerale del Sindaco, De Luca ordina la quarantena. - ildesk : Provvedimento precauzionale fino al 25 aprile, per “prevenire rischi di diffusione del contagio da Covid-19”. Dubbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca ordina Campania, De Luca ordina la riapertura (condizionata) di attività che si occupano di cibo da asporto Vivicentro Coronavirus, Bisignano: “De Luca ha salvato Messina dal contagio? Non è affatto così”

L’ex assessore provinciale: “De Luca non ha salvato la città dal contagio ... Un’operato caratterizzato: dal dispiegamento di un “esercito” personale, dal “coprifuoco” all’insegna di “ordini” ...

È boom per lo shopping online Gioosto

Ce lo raccontano i due fondatori, Leonardo Becchetti e Luca Raffaele La piattaforma cooperativa in grado di coniugare la sostenibilità ... rispetto al mese di febbraio (Gioosto è una startup che ha ...

L’ex assessore provinciale: “De Luca non ha salvato la città dal contagio ... Un’operato caratterizzato: dal dispiegamento di un “esercito” personale, dal “coprifuoco” all’insegna di “ordini” ...Ce lo raccontano i due fondatori, Leonardo Becchetti e Luca Raffaele La piattaforma cooperativa in grado di coniugare la sostenibilità ... rispetto al mese di febbraio (Gioosto è una startup che ha ...