Danzatori da tutto il mondo contro la paura del Covid19

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il violinista Mauro Durante e la danzatrice Silvia Perrone del Canzoniere Grecanico Salentino, insieme al regista Gabriele Surdo, per un video a sostegno di Amnesty International. Rispondono all'appello 150 ballerini, professionisti e non, 150 storie da ogni parte del, che ci mostrano quarantene fatte di terrazzi, balconi, scale antincendio, soffitte. Nasce così "We're all in the same dance": un inno alla vita, un grido di forza nato dalla voglia di combattere lae la solitudine, insieme. 150, tutti lontani, divisi da luoghi e orari diversi, eppure mai così vicini. Senza volto perché fusi in un unico corpo, uniti nella stessa danza. In primo piano solo i piedi, il nostro sostegno per antonomasia.Compone e suona il brano Mauro Durante, violinista e leader dello storico gruppo di world music Canzoniere Grecanico Salentino (Miglior Gruppo al ...